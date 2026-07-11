Surgen imágenes del accidente que dejó heridos y un capturado en Mazatenango

Un grupo de jóvenes realizaba carreras clandestinas de motocicletas, donde una mujer y dos hombres resultaron heridos, mientras que otra persona implicada fue detenida.
EN CONTEXTO: Carrera clandestina deja tres heridos y un detenido en Mazatenango (video)
Las imágenes muestran el momento que, durante la madrugada del sábado 11 de junio, los afectados a bordo de sus motos derrapan sobre el asfalto.
Este hecho ocurrió en el lugar conocido como el Primer Grupo de Flor del Café, en Mazatenango, Suchitepéquez.
Dos de las motos que circulaban a gran velocidad, perdieron el control y derraparon; una moto involucrada termino debajo de un carro que estaba estacionado en el lugar.
Bomberos Voluntarios acudieron a socorrerlos, identificando a tres víctimas de gravedad, entre ellas una mujer de 21 años.
La Policía Nacional Civil informó que un cuarto participante en las carreras clandestinas fue detenido para esclarecer lo sucedido.