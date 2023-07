Surgen teorías en redes sociales sobre la nueva celebración de Leo Messi en Miami

-

Las redes sociales ya se han llenado de videos compartiendo la nueva celebración del astro argentino pero, ¿por qué hace así Messi?

NOTAS RELACIONADAS: El nuevo récord que Messi alcanzó con el Inter Miami

El argentino Lionel Messi conquistó nuevamente a sus fanáticos en Estados Unidos con una increíble actuación en la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United, por la segunda fecha de la Leagues Cup.

Leo Messi consiguió un doblete y una asistencia, pero lo que más sorprendió en las redes sociales fue el festejo que hizo el argentino luego del primer gol.

Después de celebrar con sus compañeros, el astro miró a un costado, estiró el brazo derecho y abrió su mano. Muchos internautas se han preguntado, ¿qué significa esta nueva celebración?

This new Messi celebration goes hard tbh ❤️pic.twitter.com/XG0J2BUXFc — Trenton. (@LilHavertz) July 26, 2023

Thor - Superhéroe de Marvel

Muchos han dicho que Messi en su nueva celebración está imitando al superhéroe Thor, de Marvel. Ya que el personaje de los comics hace este gesto cuando busca que su martillo llegue a su mano.

Esta teoría tiene mucho sentido, ya que en las redes sociales han recordado que no sería la primera vez que Leo Messi imita a un personaje de dicha franquicia en sus celebraciones.

A mediados del 2021, cuando todavía estaba en Barcelona, Lionel Messi convirtió el gol 700 de su carrera y lo festejó de manera especial. Leo miró a una de las cámaras e hizo el chasquido de Thanos.

Copa del Mundo con Argentina en 2022

Hay quienes creen que la celebración del "10" hace referencia al Mundial recientemente conquistado por Argentina, y Leo está sosteniendo en la mano la Copa del Mundo de Catar 2022.

Muchos afirman que está repitiendo el gesto que le llevó al cielo hace unos meses tras la final contra Francia, y hay algunos que se atreven a decir que hace referencia al Mundial de Cristiano Ronaldo.

Leo Messi todavía no ha explicado su celebración, pero se espera que en Florida se pueda observar muchas veces más. De momento ya son 3 los goles de Messi en solo 2 partidos jugados con Miami.