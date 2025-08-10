Surgen videos sobre el tiroteo en el Times Square de este 9 de agosto (videos)

El tiroteo habría sido causado tras una discusión en la plaza central de New York.
Un tiroteo ocurrido en Times Square, en el corazón de Nueva York, dejó tres personas heridas, según reportó el Departamento de Policía local este sábado 9 de agosto.
En varios videos compartidos en redes sociales se puede observar a una multitud alejándose rápidamente de la escena.
Las autoridades informaron que el adolescente de 17 años fue arrestado y ha sido interrogada en relación con el incidente, aunque aún no se han presentado cargos formales.
Las imágenes muestran a los agentes policiales rodear un vehículo y brindar atención a los afectados que permanecían en el suelo.
El tiroteo ocurrió cerca de la 1:20 de la madrugada, pero hasta ahora no se han confirmado las causas o circunstancias que originaron el suceso.
Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido después de una discusión.
Algunos de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, y las autoridades confirmaron que ninguno corre riesgo de muerte.