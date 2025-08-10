Surgen videos sobre el tiroteo en el Times Square de este 9 de agosto (videos)

-

El tiroteo habría sido causado tras una discusión en la plaza central de New York.

Un tiroteo ocurrido en Times Square, en el corazón de Nueva York, dejó tres personas heridas, según reportó el Departamento de Policía local este sábado 9 de agosto.

En varios videos compartidos en redes sociales se puede observar a una multitud alejándose rápidamente de la escena.

#AlMomento Tiroteo en #TimesSquare deja tres lesionados, un menor de 17 años fue detenido como probable responsable de los hechos. pic.twitter.com/d6izaGS3pa — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) August 9, 2025

Las autoridades informaron que el adolescente de 17 años fue arrestado y ha sido interrogada en relación con el incidente, aunque aún no se han presentado cargos formales.

Las imágenes muestran a los agentes policiales rodear un vehículo y brindar atención a los afectados que permanecían en el suelo.

NUEVA YORK

Tres personas resultaron heridas después de que un joven de 17 años de edad, abrió fuego en #TimesSquare, #NuevaYork



▪️El tirador fue detenido, mientras los heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran en condición estable. pic.twitter.com/k9ZGV7RWqe — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) August 9, 2025

El tiroteo ocurrió cerca de la 1:20 de la madrugada, pero hasta ahora no se han confirmado las causas o circunstancias que originaron el suceso.

Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido después de una discusión.

¡Tiroteo En Nueva York!

Este sábado tres personas resultaron heridas tras un tiroteo en Times Square, Nueva York.

El Departamento de Policía confirmó una persona detenida y según los reportes el responsable es un adolescente armado de 17 años, sin embargo, no ha sido acusado… pic.twitter.com/oETmO2V8Od — adn40 (@adn40) August 9, 2025

Algunos de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, y las autoridades confirmaron que ninguno corre riesgo de muerte.