Así fue el tiroteo en Nueva York que dejó cuatro fallecidos en un rascacielos

Un hombre con problemas mentales mató a balazos a cuatro personas, incluido un policía, el lunes en un rascacielos del centro de Nueva York.

El ataque ocurrió en un edificio de una zona acomodada de Nueva York y el sospechoso tenía un historial de enfermedades mentales, informaron las autoridades.

Las autoridades informaron que aparentemente el atacante se quitó la vida. Foto: AFP

Una persona herida está en estado crítico, informó el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una rueda de prensa en la madrugada desde el hospital.

El presunto atacante, identificado como Shane Tamura, de 27 años, originario de Las Vegas, en Nevada, llegó a Nueva York conduciendo su propio vehículo, un BMW que dejó estacionado en doble fila frente al edificio situado en Park Avenue, reportó la comandante de la policía, Jessica Tisch.

Foto: redes sociales / X

Las cámaras de seguridad muestran al presunto atacante con un rifle M4 en la mano con el que disparó al agente de la policía cuando entró en el edificio ubicando en un barrio acomodado y que alberga oficinas de numerosas empresas, como la empresa de inversiones Blackrock y la NFL, la liga de fútbol americano.

Después, disparó contra una mujer que se escondió detrás de una columna y avanzó hacia los ascensores disparando "indiscriminadamente", agregó Tisch.

Un guardia de seguridad herido, que fue hospitalizado, contó que el autor de los disparos disparó a otro hombre en el vestíbulo antes de llamar al ascensor. Entonces, dejó salir a una mujer sin hacerle daño.

En su carrera subió hasta la planta 33 y disparó mientras la recorría, hiriendo de muerte a otra persona. "A continuación, se dirigió a un pasillo y se disparó en el pecho", dijo Tisch.

Un "acto sin sentido"

"Hemos perdido cuatro vidas en otro acto sin sentido de la violencia de las armas, incluido un policía" de 36 años de origen bangladesí, padre de dos hijos y otro en camino, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

En el vehículo registrado a nombre de Tamura, la policía encontró una funda de rifle con balas, un revólver cargado, munición y cargadores, agregó la comisionada de la policía.

Tisch dijo que la policía de Nevada reportó que el asesino sufría problemas de salud mental.

Shad Sakib, un empleado de la zona donde ocurrió el incidente, relató a la AFP que cuando estaba por salir escuchó una advertencia de seguridad.

"Estaba recogiendo mis cosas, preparándome para irme, y entonces, literalmente, justo cuando estaba a punto de salir, se oyó el anuncio de que no podíamos salir, que no era seguro estar fuera", contó.

"Todo el mundo estaba confundido y se preguntaba qué estaba pasando. Y entonces, alguien de repente vio que alguien estaba caminando con un rifle", prosiguió.

"Caminaba directo al edificio vecino. Vimos su foto caminando por la misma zona por la que yo caminé cuando salí a almorzar", agregó. "Nunca crees que algo así te va a pasar y ocurre".

Fue "planta por planta"

La policía desplegó un dron cerca de Park Avenue en plena hora punta del final de una calurosa jornada, mientras decenas de agentes se agolpaban en la zona, algunos con armas largas y otros con chalecos antibalas, constataron periodistas de la AFP.

"Fue planta por planta", contó otra testigo, una mujer que prefirió no divulgar su identidad.

El alcalde Adams, que fue capitán de la policía neoyorquina antes de entrar en la política, alertó a la población que "tomara las precauciones de seguridad adecuadas si se encontraban en las inmediaciones", y no salieran "al exterior" si estaban cerca del lugar del tiroteo.

La policía empujó a los periodistas y a los ciudadanos que se congregaron para ver lo que parecía el rodaje de una película de acción, en pleno centro de Manhattan, muy transitada a la hora de salida del trabajo.

La zona alberga varios hoteles de cinco estrellas, así como numerosas sedes de empresas, entre ellas la de Colgate Palmolive y KPMG.