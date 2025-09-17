Susana Morazán pide que se promueva la "Ley de Salud Mental"

-

La comunicadora y actriz Susana Morazán busca que se promueva la "Ley de Salud Mental", que se discute en el Congreso de la República.

La guatemalteca, habla que es indispensable que la población cuente con apoyo gubernamental en este tema, en una sociedad donde no se toma en cuenta el bienestar psicológico y emocional, fundamentales para la vida.

Foto: Instagram.

Contar con servicios básicos de salud mental es imprescindible para una sociedad vulnerada por la violencia y la desigualdad ya que, esto influye en el funcionamiento diario y su capacidad de contribuir a la comunidad.

Las enfermedades mentales no permiten afrontar el estrés, tener sanas relaciones personales y no contribuyen a la buena toma de decisiones, incluso pueden llevar a la muerte.

"Soy mamá de André Morazán, un joven que vive la dura lucha de la esquizofrenia, desde hace años camino con él en este proceso y sé lo difícil que es para las familias enfrentar una condición mental sin el apoyo suficiente del estado y sin la psicoeducación en la sociedad" inició.

Foto: Instagram.

Entre lágrimas pidió especial atención estatal:

"Quiero pedirle a los señores diputados que cuando se presenta la iniciativa de ley de salud mental le den dictamen favorable, nos e trata solo de mi hijo, se trata de miles de Guatemaltecos que merecen atención digna, accesible y humana, les ruego que hagan historia apoyando esta ley que puede darle esperanza y una vida mejor a tantas personas.

MIRA:

“Como cuidadora y madre soltera de una persona con esquizofrenia, sé lo duro que es enfrentar esta realidad sin apoyo suficiente del Estado. Esta iniciativa de ley ley es una oportunidad para que miles de guatemaltecos reciban atención digna e integral. La salud mental también es… pic.twitter.com/rJNQTCh2LI — Susana Morazan (@susanamorazan) September 16, 2025



