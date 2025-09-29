Susana Zabaleta: comí en Guatemala como no lo había hecho en años

Susana Zabaleta habló acerca de su experiencia en el país al presentar una noche de boleros en el Teatro Nacional.
"Gracias Guatemala, gracias a todos los fans que se han portado... gracias por ese apoyo incondicional., estoy feliz, nos fue increíble", dijo mientras iba con su hijo Matías Gruener.
"Todavía me falta Antigua y no fui pero dijeron que iban a invitar a Matías (su hijo) a cantar este diciembre villancicos, gracias a ustedes, fue absolutamente sold out y estuvo increíble", agregó.
Zabaleta mostró su amor por la gastronomía nacional: "oigan, comí en Guatemala como hace muchos años no lo hacía, no sabes, se come increíble, padrísimo, me faltaron probar los pollos, unos que hacen doraditos pero ya no me alcanzó" dijo mientras invitaba a cantar el tema de su hijo muy orgullosa.
"Me encanta que me digan que estoy loca, ustedes también, por seguirme y yo por entregarme toda", afirmó.
Susana Zabaleta presentó "La noche del bolero" el sábado 27 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
