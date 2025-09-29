Ana Lendl Miss Grand Guatemala ya está en la competencia internacional

-

Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala, ya se encuentra en tierras asiáticas en busca de la corona de Miss Grand International.

La modelo austriaco-guatemalteca representa al país en uno de los certámenes más seguidos a nivel internacional. A través de las redes sociales del evento se presentó a la representante de a belleza .

Foto: Instagram.

"Gracias a todos por sus votos y felicitaciones de cumpleaños, estoy muy agradecida por todo el apoyo que estoy recibiendo en este viaje que comienza el 29 de septiembre, Guatemala llegará a Bangkok, Tailandia, para dar inicio al concurso de belleza", escribió Ana en sus redes.

"Este ha sido un sueño construido con mucho amor, dedicación y trabajo duro, en cada paso del camino he sentido la fuerza de mi país y eso es lo que me inspira a dar lo mejor de mí en el escenario de Miss Grand International", continuó.

"Llevo a Guatemala en mi corazón y mi mayor deseo es que todos se sientan orgullosos. El viaje apenas comienza, pero juntos podemos mostrar al mundo la belleza, la cultura y la fuerza de mi país", cerró.

"¡Ya están aquí! Un nuevo grupo de reinas ha llegado a Tailandia. ¡Comienza el viaje hacia la corona!", se lee en la cuenta oficial de Miss Grand International.

Durante estas semanas las participantes son evaluadas en una serie de actividades y pruebas hasta llegar a la final que se lleva a cabo el sábado 18 de octubre 2025, en el MGI Hall en Bangkok, Tailandia.

Ana Lendl

Ana tiene 27 años y mide 1.71 metros de altura, es licenciada en Periodismo Digital y profesional en Diseño de Interiores. Como modelo ha logrado un sólido prestigio trabajando en Europa para exclusivas marcas de lujo, también ha aparecido en publicaciones como Vogue.

Reside en Austria y habla español, inglés y alemán, ha trabajado en proyectos sociales en países de Latinoamérica como Costa Rica y Perú, reafirmando su compromiso con el impacto comunitario. Es una apasionada de la fotografía, la pintura y la danza.

Foto: Instagram.

Foto: Oficial.