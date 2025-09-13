Suspenden audiencia contra detenidos tras operativo en "El Gallito"

-

Esta es la sexta vez que se suspende la audiencia.

A siete días de la captura de 34 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en un fuerte operativo que se realizó en El Barrio El Gallito, Las Calaveras y el asentamiento Manuel Colom Argueta, de la zona 3; el juzgado de turno suspendió la audiencia de primera declaración por sexta vez.

Según determinó el juez, no se logró la conexión vía videoconferencia para un grupo de detenidos que se encuentran en distintos centros carcelarios y que por motivos de seguridad no fueron trasladados la Torre de Tribunales.

(Foto: José Pos/Nuestro Diario)

Así mismo, se estableció que algunos de los detenidos que sí debían estar en la audiencia de forma presencial, no fueron trasladados a tiempo por parte del Sistema Penitenciario (SP), por lo que la audiencia se programó para el domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas.

(Foto: José Pos/Nuestro Diario)

Los detenidos son señalados de pertenecer a diferentes clicas de la Mara Salvatrucha, entre los identificados están Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos, según reportes del Ministerio Público (MP).