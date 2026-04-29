Reprograman audiencia prevista en un segundo caso contra José Rubén Zamora

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La audiencia por un segundo caso que se sigue contra el periodista José Rubén Zamora fue reprogramada para el próximo 28 de mayo.

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La audiencia de etapa intermedia en el caso sobre presuntos documentos falsificados y conspiración para la justicia promovido contra el periodista José Rubén Zamora, fue reprogramada para el próximo 28 de mayo, a partir de las 11:00 horas.

La decisión de suspender la audiencia de este día fue dada a conocer por el juez José Maximino Morales, del juzgado Segundo Penal, quien conoce la carpeta judicial en el que Zamora es señalado del uso de documentos falsificados y conspiración para la obstrucción de la justicia.

Según el juez,aún se encuentran pendientes de resolver algunas diligencias judiciales por la Sala Tercera de Apelaciones, entre las que resalta una recusación plantea por la Fundación Contra el Terrorismo contra el juez Erick Daniel García Alvarado, mismo que otorgó libertad a Zamora.

Zamora durante su llegada a la Torre de Tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

A su salida de la sala, Zamora dijo estar satisfecho con la actitud asumida por el juzgador, pues había fijado para este día la audiencia, pero ahora "la reprogramó para finales de este mes", señaló.

Además, en sus declaraciones, el periodista arremetió contra la Sala Tercera de Apelaciones, pues dijo que lo que más preocupa es que el caso contra los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclan, también fue conocido por dicha sala.

Segundo caso

Este es el segundo caso contra Zamora. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo acusa de obstrucción de la justicia, pues lo señala de participar en una presunta conspiración para obstruir una investigación relacionada a presunto lavado de dinero.