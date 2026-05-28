Intentaron asaltarlo, se opuso y terminó herido de bala

El hombre terminó con una herida en la pierna y fue trasladado.
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Un hombre terminó trasladado con una herida de bala luego que intentaran asaltarlo y se opusiera.
El hecho se registró en la 15 calle 32-03, en la colonia San Martín de la zona 7 capitalina.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y brindaron asistencia médica a un hombre que presentaba una herida de bala en la extremidad inferior derecha.
Tras ser estabilizado, fue trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para dar con el responsable.