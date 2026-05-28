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Intentaron asaltarlo, se opuso y terminó herido de bala

  • Por Reychel Méndez
28 de mayo de 2026, 11:56
El hombre fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

El hombre fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

El hombre terminó con una herida en la pierna y fue trasladado.

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Un hombre terminó trasladado con una herida de bala luego que intentaran asaltarlo y se opusiera.

El hecho se registró en la 15 calle 32-03, en la colonia San Martín de la zona 7 capitalina.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y brindaron asistencia médica a un hombre que presentaba una herida de bala en la extremidad inferior derecha.

El hombre fue trasladado al Hospital Roosevelt para que médicos le brindaran atención especializada. (Foto: Bomberos Municipales).
El hombre fue trasladado al Hospital Roosevelt para que médicos le brindaran atención especializada. (Foto: Bomberos Municipales).

Tras ser estabilizado, fue trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Roosevelt. 

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para dar con el responsable.

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