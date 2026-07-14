¡Audiencia suspendida! María Marta Castañeda, pareja del "Lobo", llegó a Tribunales

-

Según informó la misma Castañeda Torres, pareja del "Lobo", la audiencia se suspendió por fallas en el sistema de videoconferencia.

La audiencia de etapa intermedia programada para este martes en el Juzgado de Mayor Riesgo A, ubicado en la Torre de Tribunales, en contra de María Marta Castañeda Torres, fue suspendida.

Fue la misma Castañeda Torres quien informó que la suspensión se debió a problemas técnicos que impidieron el desarrollo de la videoconferencia prevista para la diligencia judicial.

El proceso se mantiene bajo reserva y no se permitió el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias.

Tras la suspensión de la diligencia, María Marta Castañeda Torres fue escoltada por agentes del Sistema Penitenciario de regreso al centro carcelario donde permanece recluida.



Video: Wilder López pic.twitter.com/6H4Y0pf43f — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 14, 2026

Tras la suspensión de la diligencia, Castañeda Torres fue escoltada por agentes del Sistema Penitenciario hasta los vehículos de la institución para ser trasladada nuevamente al centro carcelario donde permanece recluida.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado la fecha en que será reprogramada la audiencia.

Castañeda Torres figura como sindicada en el caso que investiga el segundo atentado contra la fiscal del Ministerio Público (MP), Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo de 2024 en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

La audiencia contra María Marta Castañeda Torres, procesada por el caso del atentado contra la fiscal Miriam Reguero, permanece bajo reserva judicial. (Foto: Wilder López / Soy502)

De acuerdo con la investigación del (MP), la sindicada enfrenta señalamientos por los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La hipótesis fiscal sostiene que habría integrado la estructura criminal que planificó y ejecutó el ataque y que presuntamente actuó bajo instrucciones de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias "El Lobo".

Ochoa Mejía es identificado por las autoridades como líder de la pandilla Barrio 18 y pareja sentimental de la procesada.

El proceso penal contra María Marta Castañeda Torres continúa en el Juzgado de Mayor Riesgo A, aunque la audiencia de este martes debió suspenderse por fallas técnicas.



Video: Wilder López pic.twitter.com/AtlcmqP72G — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 14, 2026

Estos señalamientos deberán ser debatidos y acreditados durante el proceso penal.

En el atentado fallecieron Mirian Sosa, madre de la fiscal Reguero, y Carlos Humberto González, agente de seguridad asignado por el MP, mientras que la fiscal sobrevivió al ataque.

Este expediente es independiente del proceso por el que Castañeda Torres fue condenada en mayo de 2026 por los delitos de lavado de dinero u otros activos y caso especial de estafa, relacionados con irregularidades en la Municipalidad de Comapa, Jutiapa.