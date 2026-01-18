Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Suspenden clases a nivel nacional por ataque armados ocurridos este domingo

  • Por Verónica Gamboa
18 de enero de 2026, 11:12
Este domingo la ministra de Educación anunció la suspensión de clases tras los ataque armados. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Este domingo la ministra de Educación anunció la suspensión de clases tras los ataque armados. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La ministra de Educación realizó el anuncio e indicó que lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes.

OTRAS NOTICIAS: Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo

Por medio de su cuenta en la red social "X", la ministra de Educación, Anabella Giracca anunció la suspensión de clases a nivel nacional, debido a los hechos de violencia ocurridos este domingo. 

"En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana", indicó la jefa de la cartera de Educación. 

Además, resaltó que lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes y que en breve ampliarán más información al respecto. 

Cabe resalta que la ministra ha tomado esta decisión por recomendación de sus expertos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar