Suspenden clases a nivel nacional por ataque armados ocurridos este domingo

La ministra de Educación realizó el anuncio e indicó que lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo
Por medio de su cuenta en la red social "X", la ministra de Educación, Anabella Giracca anunció la suspensión de clases a nivel nacional, debido a los hechos de violencia ocurridos este domingo.
"En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana", indicó la jefa de la cartera de Educación.
Además, resaltó que lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes y que en breve ampliarán más información al respecto.
Cabe resalta que la ministra ha tomado esta decisión por recomendación de sus expertos.