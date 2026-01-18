Versión Impresa
Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo

  • Por Verónica Gamboa
18 de enero de 2026, 11:03
Identifican a tres de los agentes de la PNC que murieron en ataques armados ocurridos este domingo en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos. (Foto: José Luis Pos/Nuestro Diario)

Identifican a tres de los agentes de la PNC que murieron en ataques armados ocurridos este domingo en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos. (Foto: José Luis Pos/Nuestro Diario)

Los hechos de violencia han ocurrido en distintos puntos de la capital y otros municipios.

La mañana de este 18 de enero se registraron varios ataques armados de manera simultánea en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), después de que se retomara el control en la cárcel de Renovación I, en Escuintla. 

Los hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños dejaron varios policías fallecidos y otros heridos. 

De manera preliminar tres de los agentes que murieron ya fueron identificados, se trata de: 

  • Claudia Azucena Muñoz Ramos de aproximadamente 30 años.
  • Samuel Valentín Matul Obispo de 26 años. 
  • Fernando Alexander Batres Ordóñez de 31 años. 

Mientras que otros dos agentes heridos fueron identificados como: Frallan William Medrano Pernillo de aproximadamente 28 años y Miguel Josué Ovidio Cabrera de 27.

