Identifican a tres de los agentes fallecidos en ataques ocurridos este domingo

Los hechos de violencia han ocurrido en distintos puntos de la capital y otros municipios.
EN CONTEXTO: Este es el recuento de víctimas tras ataques a agentes de la PNC
La mañana de este 18 de enero se registraron varios ataques armados de manera simultánea en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), después de que se retomara el control en la cárcel de Renovación I, en Escuintla.
Los hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños dejaron varios policías fallecidos y otros heridos.
De manera preliminar tres de los agentes que murieron ya fueron identificados, se trata de:
- Claudia Azucena Muñoz Ramos de aproximadamente 30 años.
- Samuel Valentín Matul Obispo de 26 años.
- Fernando Alexander Batres Ordóñez de 31 años.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades retoman el control en la cárcel Renovación I
Mientras que otros dos agentes heridos fueron identificados como: Frallan William Medrano Pernillo de aproximadamente 28 años y Miguel Josué Ovidio Cabrera de 27.