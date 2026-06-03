¡Sólo 26 diputados asistieron! Suspenden sesión y aplazan avance de la Ley de Puertos

Solo 26 diputados asistieron a la sesión extraordinaria programada para la aprobación de la Ley de Puertos.
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La discusión de la Ley de Puertos quedó pendiente de discusión en el pleno este miércoles 3 de junio luego de que el Congreso suspendiera la segunda sesión extraordinaria por falta de asistencia de diputados.
Aunque la agenda contemplaba continuar con el proceso de aprobación de la normativa, solo 26 congresistas se presentaron al hemiciclo.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció la suspensión de la jornada y señaló que la propuesta aún no cuenta con el consenso necesario para avanzar en el pleno.
El titular del Legislativo explicó que el proyecto continúa bajo análisis y que se encuentra a la espera de observaciones relacionadas con el tema de la autonomía portuaria evaluado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior.
Según indicó el Congreso espera recibir el visto bueno de esta comisión antes de retomar la discusión de la iniciativa.