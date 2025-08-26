¡Atención! Suspenden visitas en el Hospital Roosevelt

La medida ha sido tomada hasta nueva orden.
El Hospital Roosevelt anunció a través de un comunicado que las visitas de los pacientes que se encuentran internados en el servicio de medicina han quedado suspendidas hasta nuevo aviso.
Según la vocera del nosocomio, esta medida se debe a que se están realizando limpiezas terminales (limpieza exhaustiva a profundidad).
Además, indica que están a la espera de resultados de laboratorio de enfermedades respiratorias.
Este fue el comunicado: