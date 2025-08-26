Joven de 22 años muere tras someterse a una tomografía en Brasil

-

Llegó a una clínica médica para someterse a un examen y terminó sin vida.

Leticia Paul, originaria de Brasil, llegó a un chequeo de rutina, pues tenía antecedentes de cálculos renales.

Entre los estudios que debía realizarse ese día estaba una tomografía computarizada, sin imaginar que eso le provocaría la muerte.

Al salir de la prueba comenzó a manifestar síntomas extraños, por lo que regresó y fue internada de emergencia.

No habían pasado ni 24 horas, cuando los médicos notaron que Leticia ya no contaba con signos vitales.

La joven tenía antecedes de cálculos renales. (Foto: redes sociales)

¿Qué pasó?

Según los especialistas, la tomografía computarizada le originó una alergia por una sustancia utilizada durante el procedimiento.

Autoridades y el cuerpo médico revelaron que la causa de muerte fue por un shock anafiláctico.

Hospital niega negligencia

Pese a que después de su muerte se revelara que la reacción que tuvo fue por el contraste inyectado antes de la exposición a este artefacto y que no hubo una revisión previa para saber si era apta a realizarse el estudio, el centro médico emitió un comunicado tras la queja de familiares y amigos.

Parte del comunicado el hospital. (Foto: captura de pantalla)

La escuela donde Leticia realizaba su posgrado lamentó su muerte y manifestó sus condolencias a la familia y sus allegados:

"Expresamos nuestra solidaridad con su familia y amigos, deseándoles consuelo y fortaleza en este momento de dolor", anunciaron.