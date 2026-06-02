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Video: Camión cisterna vuelca y cae a hondonada en la Interamericana

  • Por Geber Osorio
01 de junio de 2026, 18:52
El accidente dejó herido al piloto del transporte pesado. (Foto: Captura de video)

El accidente dejó herido al piloto del transporte pesado. (Foto: Captura de video)

El piloto del vehículo de transporte pesado resultó gravemente herido tras el fuerte accidente.

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Un aparatoso accidente de tránsito quedó grabado desde otro vehículo, en el kilómetro 163 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá.

En las imágenes se observa a un camión cisterna que aparentemente se quedó sin frenos, por lo que al llegar a una curva vuelca debido a la velocidad en que transitaba.

Además, por el peso del vehículo, este termina cayendo a una hondonada y provoca que el piloto resulte gravemente herido en este hecho ocurrido la mañana del pasado domingo 31 de mayo.

Mira aquí el video:

Posteriormente, el conductor del transporte pesado fue rescatado y trasladado a un centro asistencial para que pudiera ser atendido.

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