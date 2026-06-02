Video: Camión cisterna vuelca y cae a hondonada en la Interamericana

El piloto del vehículo de transporte pesado resultó gravemente herido tras el fuerte accidente.
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Un aparatoso accidente de tránsito quedó grabado desde otro vehículo, en el kilómetro 163 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá.
En las imágenes se observa a un camión cisterna que aparentemente se quedó sin frenos, por lo que al llegar a una curva vuelca debido a la velocidad en que transitaba.
Además, por el peso del vehículo, este termina cayendo a una hondonada y provoca que el piloto resulte gravemente herido en este hecho ocurrido la mañana del pasado domingo 31 de mayo.
Mira aquí el video:
Posteriormente, el conductor del transporte pesado fue rescatado y trasladado a un centro asistencial para que pudiera ser atendido.