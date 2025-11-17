Taco Bell lanza sus nuevos Nuggets de Pollo Crispy

Taco Bell Guatemala presentó una nueva propuesta para los amantes del pollo: los Nuggets de Pollo Crispy, elaborados con 100% pechuga de pollo empanizada, ofreciendo una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, acompañada del toque único que caracteriza a la marca.
Este lanzamiento estará disponible por tiempo limitado, presentando una versión renovada del clásico nugget con el estilo inconfundible de Taco Bell.
A partir del 21 de noviembre de 2025, los Nuggets de Pollo Crispy se podrán disfrutar en todos los restaurantes Taco Bell del país hasta el 7 de enero de 2026.
Los Nuggets de Pollo Crispy se pueden acompañar con dos salsas exclusivas: Salsa Bell, una salsa cremosa, ácida y ligeramente picante elaborada con tomate, ajo y chile rojo; y Fire Ranch, una combinación que mezcla la cremosidad del aderezo ranch con el picante de una salsa especial.
Como parte del lanzamiento, Taco Bell ofrecerá cupones exclusivos el 27 de noviembre, disponibles solo durante horas específicas a través de sus plataformas digitales:
- De 11:00 a 14:00 horas, los clientes podrán disfrutar Nachos con queso y bebida por Q2 al comprar cinco Nuggets, o un combo completo de cinco Nuggets + Nachos con queso + bebida mediana por Q35.
- De 15:00 a 21:00 horas, podrán obtener Papas Supreme por Q5 al comprar cinco Nuggets, o un combo especial de cinco Nuggets + Papas Supreme por Q38.
Taco Bell invita a seguir sus redes sociales para aprovechar estos cupones, disponibles solo durante las horas señaladas del día de la promoción.