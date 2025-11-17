Taco Bell lanza sus nuevos Nuggets de Pollo Crispy

-

Taco Bell Guatemala presentó una nueva propuesta para los amantes del pollo: los Nuggets de Pollo Crispy, elaborados con 100% pechuga de pollo empanizada, ofreciendo una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, acompañada del toque único que caracteriza a la marca.

Este lanzamiento estará disponible por tiempo limitado, presentando una versión renovada del clásico nugget con el estilo inconfundible de Taco Bell.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

A partir del 21 de noviembre de 2025, los Nuggets de Pollo Crispy se podrán disfrutar en todos los restaurantes Taco Bell del país hasta el 7 de enero de 2026.

“ En Taco Bell siempre buscamos sorprender y ofrecer experiencias diferentes. Estos nuevos Nuggets de Pollo Crispy son una forma divertida de disfrutar el pollo: hechos con pechuga 100% empanizada, suaves por dentro y con ese crunch que todos amamos. ” Ángel Paz , embajador de Taco Bell Guatemala.

Los Nuggets de Pollo Crispy se pueden acompañar con dos salsas exclusivas: Salsa Bell, una salsa cremosa, ácida y ligeramente picante elaborada con tomate, ajo y chile rojo; y Fire Ranch, una combinación que mezcla la cremosidad del aderezo ranch con el picante de una salsa especial.

“ Creemos que a quienes les gusta probar cosas nuevas les van a encantar, y estamos emocionados de compartirlos con ustedes. ” Ángel Paz , embajador de Taco Bell Guatemala.

Como parte del lanzamiento, Taco Bell ofrecerá cupones exclusivos el 27 de noviembre, disponibles solo durante horas específicas a través de sus plataformas digitales:

De 11:00 a 14:00 horas , los clientes podrán disfrutar Nachos con queso y bebida por Q2 al comprar cinco Nuggets, o un combo completo de cinco Nuggets + Nachos con queso + bebida mediana por Q35.

, los clientes podrán disfrutar Nachos con queso y bebida por Q2 al comprar cinco Nuggets, o un combo completo de cinco Nuggets + Nachos con queso + bebida mediana por Q35. De 15:00 a 21:00 horas, podrán obtener Papas Supreme por Q5 al comprar cinco Nuggets, o un combo especial de cinco Nuggets + Papas Supreme por Q38.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Taco Bell invita a seguir sus redes sociales para aprovechar estos cupones, disponibles solo durante las horas señaladas del día de la promoción.