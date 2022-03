Buscando ofrecer distintas experiencias, Taco Bell dio a conocer los nuevos menús que incluirá su carta de desayunos.

A partir de ahora, podrás encontrar el AM Griller de Salchicha y Queso, AM Flatbread de Salchicha, AM Quesadilla, y el AM Grande Griller de Salchicha con Queso. Además, disfrutarás de los desayunos completos Ranchero, Tejano y Nachosquiles.

(Fotografía: Soy502)

“Sabemos que el desayuno es la comida más importante del día y por eso buscamos ampliar nuestro menú con nuevos productos para recargar de energía a través de deliciosos platillos.” Melissa Morales , gerente de Marca de Taco Bell Guatemala.

Los desayunos estarán disponibles de 7:00 a 11:00 horas, los 365 días del año en los restaurantes Taco Bell y a través del autoservicio.