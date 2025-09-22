Taco Bell anuncia los detalles para celebrar el Día del Taco

-

Taco Bell anunció la celebración del Día del Taco con una jornada de dos días que ofrecerá promociones en todos sus restaurantes y en plataformas de envío a domicilio.

La actividad dará inicio el 6 de octubre en todos los puntos de venta a nivel nacional. Ese día, la cadena no servirá desayunos, lo que permitirá que los clientes disfruten de tacos desde las primeras horas de la mañana.

Entre las promociones, destaca la venta del taco suave y el taco original a Q5 cada uno, disponibles únicamente el 6 de octubre y durante todo el día en restaurantes de Taco Bell en Guatemala.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Celebración en restaurantes y desde casa

El 7 de octubre la dinámica continuará en canales digitales con promociones en aplicaciones de envío a domicilio como Uber y PedidosYa, además de beneficios especiales en la TacoApp.

Como parte de la celebración, Ángel Paz, embajador de Taco Bell, visitará restaurantes seleccionados para interactuar con los clientes y participar en actividades especiales.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Nuevas opciones para disfrutar tacos

La marca también presentó una Gift Card de 5 tacos por Q25, que incluye taco original, taco suave y taco supreme. Esta tarjeta ya se encuentra disponible y podrá canjearse del 10 al 31 de octubre en todos los restaurantes de la cadena.

“ Queremos invitar a todos los apasionados de los tacos a unirse a esta celebración. Creemos que los tacos tienen el poder de unir a las personas y crear momentos memorables. ” Ángel Paz , embajador de Taco Bell.

Con esta iniciativa, Taco Bell busca ofrecer a sus clientes más alternativas para compartir y disfrutar de sus productos, ya sea en restaurantes o a través de plataformas digitales.