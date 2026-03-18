Taco Fest regresa a Cayalá con música, tacos y votación

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El Taco Fest regresa con su tercera edición y se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en la Plaza Principal de Cayalá. El evento reúne propuestas enfocadas en la cocina mexicana y combina gastronomía con actividades culturales y de entretenimiento.

En esta ocasión participarán nueve taquerías: Los Mijos, Takito Pérez, La Llorona, La Estación, La Michoacana, MisterTaco, Tacompaño, Delirio y Taquería Azteca. Cada una presentará su menú con distintas interpretaciones del taco, integrando recetas tradicionales y propuestas actuales.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Como parte de la dinámica, los asistentes podrán votar por la Mejor Taquería. El establecimiento ganador recibirá un premio de Q2,000. La votación busca reconocer el sabor, la propuesta y la respuesta del público durante el evento.

La agenda incluye presentaciones musicales, mariachis, karaoke, concursos y un espectáculo de lucha libre el domingo a partir de las 14:00 horas. El festival está dirigido a público de todas las edades.

“Con Taco Fest buscamos celebrar la gastronomía mexicana que ha conectado con el público guatemalteco. ” Guillermo Leiva , gerente general de Festivales Guatemala.

Entre las novedades de este año se encuentra la miniserie "Taco Tras Taco", una producción digital de ocho episodios que se estrenará en YouTube y redes sociales. El contenido será conducido por Ricardo Girón, Natalia Solares y Adriana González, y mostrará el proceso y las historias de las taquerías participantes.

Además, el evento integrará la aplicación PRIMETIX, que permitirá realizar compras y votar mediante una billetera digital.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web de Festivales Guatemala o seguir sus redes sociales.