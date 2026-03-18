Taco Fest regresa a Cayalá con música, tacos y votación

El Taco Fest regresa con su tercera edición y se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en la Plaza Principal de Cayalá. El evento reúne propuestas enfocadas en la cocina mexicana y combina gastronomía con actividades culturales y de entretenimiento.
En esta ocasión participarán nueve taquerías: Los Mijos, Takito Pérez, La Llorona, La Estación, La Michoacana, MisterTaco, Tacompaño, Delirio y Taquería Azteca. Cada una presentará su menú con distintas interpretaciones del taco, integrando recetas tradicionales y propuestas actuales.
Como parte de la dinámica, los asistentes podrán votar por la Mejor Taquería. El establecimiento ganador recibirá un premio de Q2,000. La votación busca reconocer el sabor, la propuesta y la respuesta del público durante el evento.
La agenda incluye presentaciones musicales, mariachis, karaoke, concursos y un espectáculo de lucha libre el domingo a partir de las 14:00 horas. El festival está dirigido a público de todas las edades.
Entre las novedades de este año se encuentra la miniserie "Taco Tras Taco", una producción digital de ocho episodios que se estrenará en YouTube y redes sociales. El contenido será conducido por Ricardo Girón, Natalia Solares y Adriana González, y mostrará el proceso y las historias de las taquerías participantes.
Además, el evento integrará la aplicación PRIMETIX, que permitirá realizar compras y votar mediante una billetera digital.
Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web de Festivales Guatemala o seguir sus redes sociales.