El 'Dream Team' oculto de Surinam: Cracks que vistieron otra camiseta

-

Aunque su historia en el futbol no es tan relevante, Surinam, en el pasado, tuvo el recurso humano para forjar un equipo de élite, con la cantidad de jugadores estrellas que prefirieron brillar con los Países Bajos, nación a la que perteneció hasta 1975.

Frank Rijkaard, Aron Winter, Ruud Gullit, Édgar Davis o Clarence Seedorf, son algunos de los nombres estelares que tiene un ligamen con este territorio situado en Sudamérica, de unos 612 mil 985 habitantes, ya sea porque nacieron allí o tienen ascendencia.

El único infortunio es que la mayoría, por gusto o ley optó por la ciudadanía de Países Bajos y llevarlo a la palestra, como en 1988 cuando Rijkaard, Winter y Gullit lideraron la conquista de la Eurocopa; o en 1998 Edgar Davids, Clarence Seedorf y Jimmy Floyd Hasselbaink guiaron a semis del Mundial.

Factor clave para esa toma de decisiones fue la disposición surinamesa que le impidió a algunos (de haber querido) representar a Surinam por haber abandonado la nación, tras la independencia de 1975, lo cual quedó sin efecto en los últimos años.

Georginio Wijnaldum luce una bandera con los colores de Países Bajos y Surinam.

Los cracs antes descritos son solo la punta del iceberg, porque en realidad bien se podría armar un 11 de una Selección potencia, pues en la época moderna figuran Virgil van Dijk, Xavi Simons, Georginio Wijnaldum y Denzel Dumfries, entre otros, hijos de padres surinameses.

Con el partido frente a Guatemala a la vista, el próximo 10 de octubre, por las eliminatorias al Mundial 2026, está claro que en logros en competencias los surinameses no tienen mayor cosa que presumir, pero sí en que son una cuna de destacados futbolistas.

Edgar Davids, entrenador neerlandés, de origen surinamés, se retiró como jugador en 2013.

Algunos destacados

Nacidos en Surinam

Edgar Davids: icónico por sus gafas dentro del campo, nació en Paramaribo, pero se crio en Ámsterdam. Jugó para el Milan, Ajax, la Juve, Barcelona, entre otros.

Clarence Seedorf: otro nacido en Paramaribo, pero que migró a Países Bajos. Ganó la Champions con el Ajax, Milan y Real Madrid.

Jimmy Floyd Hasselbaink: es oriundo de la capital de Surinam, Paramaribo, aunque adoptó la nacionalidad neerlandesa. Fue figura del Chelsea.

Seedorf y Davids compartieron en la selección de Países Bajos, pero fueron rivales en clubes.

Ascendencia surinamesa

Ruud Gullit: la combinación perfecta. Gullit era hijo de un surinamés y una neerlandesa. Se desempeñaba como mediocampista y dejó huella en el balompié mundial.

Frank Rijkaard: nació en Ámsterdam, pero de padre surinamés. Fue jugador del Milan y los Países Bajos. Destacó como técnico en el Barcelona.

Patrick Kluivert: es entrenador de Indonesia, pero antes fue estrella de la Naranja Mecánica, y destacó como jugador del Ajax y Barcelona. Su padre era de Surinam y su madre de Curazao.

Michael Reiziger: nació en Países Bajos, pero de padres surinameses. Jugó para el Barcelona y la Orange.

Virgil van Dijk: el jugador y referente del Liverpool, quien disputó el Mundial de Catar 2022, es descendiente de una surinamesa.

Denzel Dumfries: tiene la ascendencia surinamesa por parte de su progenitora, mientras que su papá es de Aruba. Nació en 1996 en Róterdam, Países Bajos.

Ryan Gravenberch: juega para el Liverpool, pero su conexión con Surinam surge a partir de sus padres. Recién visitó Surinam para reconectar con sus raíces.