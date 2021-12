El asesinato de Tania Mendoza, las amenazas y su amor por un narcotraficante

La actriz y cantante mexicana, Tania Mendoza, fue asesinada cuando esperaba a su hijo en un club deportivo. El caso tiene muchas interrogantes y ahora se conoce que recibió amenazas y supuestos vínculos con un narcotraficante.

La muerte de la actriz Tania Mendoza, quien protagonizó la película "La mera mera Reyna del Sur", una adaptación de la novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte, conmocionó a México debido a que la artista era popular por ser cantante de narcocorridos.

Mendoza, de 42 años, murió a las afueras de un centro deportivo "Los Felinos" en Cuernavaca, estado de Morelos, México. Dos hombres en motocicleta se acercaron a la mujer y le dispararon de forma directa. La Fiscalía del Estado de Morelos es investigado como un posible feminicidio.

Sin embargo, más dudas comienzan a surgir debido a que la actriz y cantante tiene supuestos vínculos con el famoso narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien tiene más de diez años de fallecido.

Antecedentes de Tania Mendonza

Mendoza tiene una trayectoria en series, videos musicales y películas. Suma más de 20 títulos. Sin embargo, en los últimos años su carrera no tuvo un buen despegue y desde 2019 cantaba en ferias y palenques, de acuerdo con información de medios mexicanos.

Pero, no es la primera vez que la modelo y actriz sufre un atentado. En 2010, la actriz presentó una denuncia por robo de vehículo agravado, robo a casa de habitación y privación de su libertada en contra de su pareja y bebé, quien entonces tenía seis meses de nacido.

Posible vínculo con el narcotráfico

En diciembre de 2020, Mendonza realizó una polémica publicación en sus redes sociales. Difundió fotografías del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel del narcotráfico Los Beltrán Leyva. En dicha publicación dejaba entrever "su amor" por el capo abatido en 2009.

"11 años de tu partida, te amamos mucho, mío por siempre. Mi chulo, te amamos", escribió Tania el 16 de diciembre de 2020. En dicha publicación, seguidores de la actriz aplaudieron su amor incondicional y fidelidad al narcotraficante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TANIA MENDOZA . ARTISTA ✍ (@taniamendoza5)

Amenazas de muerte

En 2015, de acuerdo con la prensa mexicana, Tania Mendoza denunció haber recibido amenazas de muerte. Admitió que era amedrentada y que temía pro su vida y la de su familia en una entrevista difundida por un canal de televisión local.

"No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentando cuan yo soy una persona inocente", dijo en aquel entonces.

*Con información de Infobae, Milenio y Excelsior.