Tatuador de Lupillo Rivera se ofrece para borrar los tatuajes de Nodal (video)

El tatuador reveló el diseño que le haría a Nodal para eliminar definitivamente el diseño de los ojos de Belinda que lleva en su pecho.

En una entrevista para el programa "Ventaneando", Antonio Morales, tatuador de Lupillo Rivera, habló sobre la forma más recomendada para desaparecer los tatuajes que Christian Nodal se hizo en honor a Belinda, quien fue su prometida y con quien finalizó su romance.

Según Morales, es preferible que el intérprete de "Botella tras botella" utilice como base los tatuajes que ya tiene y así crear nuevos diseños sobre ellos, esto para así no provocar daños en la piel.

“Mi recomendación sería utilizar lo que ya tenemos tatuado para realizar un tatuaje completamente diferente, todo esto para evitar lastimar la zona más de lo necesario porque un tatuaje así es una cicatriz”, declaró Morales.

(Foto: Instagram)

(Foto: captura de pantalla)

La transformación del tatuaje

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, el artista de tatuajes se puso a disposición de Nodal para ayudarlo, sobre todo con el diseño de los ojos de la princesa del pop que se hizo en el pecho y es que más llama la atención.

En la publicación, compartió un video explicando cómo es que transformaría el tatuaje de los ojos de Belinda.

Señaló que agregaría una máscara tradicional japonesa y modificaría los ojos convirtiéndolos en una especie de demonio, para así disimular la mirada impactante de la también cantante.

"Se me ocurrió utilizar los ojos y agregar una máscara de Hannya, como esa que es un elemento tradicional japonés que hace alusión a una mujer celosa, transformada en demonio. Bueno, modificar obviamente los ojos al punto que se vuelva como una especie de demonio", dijo.

"No sé qué les parezca a ustedes, no sé qué les parezca la idea. Obviamente yo no estoy diciendo que la señorita Belinda es un demonio, nada de eso, simplemente la idea vino a mi mente porque pues, en mi trabajo como tatuador trato de encontrar la manera más sencilla para resolver los diseños de mis clientes, diseños con los que sé que obtendré un resultado satisfactorio", enfatizó.

Tal y como se ve en la demostración que compartió Morales, se ve que los ojos cambiarían a un color rojo y es cubierto con la máscara.

(Foto: captura de pantalla)

Mira aquí el video