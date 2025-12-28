Versión Impresa
Atropellan a trabajador municipal en Calzada Aguilar Batres (video)

  • Por Reychel Méndez
28 de diciembre de 2025, 11:19
El trasladado sufrió una herida expuesta y fue trasladado al hospital. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El trabajador municipal se encontraba en su puesto cuando un vehículo perdió el control y lo atropelló. 

Un trabajador municipal encargado de la limpieza en las calles de la ciudad fue atropellado por un vehículo en la Calzada Aguilar Batres y 10a. Calle Zona 12.

Inmediatamente se llamó a los cuerpos de bomberos para que brindaran atención prehospitalaria.

Al llegar elementos de Bomberos Municipales, se percataron que el hombre presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda. 

Debido a la gravedad de la lesión se trasladó a un centro asistencial para que pudieran atenderlo debidamente. 

