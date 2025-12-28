Atropellan a trabajador municipal en Calzada Aguilar Batres (video)

El trabajador municipal se encontraba en su puesto cuando un vehículo perdió el control y lo atropelló.
Un trabajador municipal encargado de la limpieza en las calles de la ciudad fue atropellado por un vehículo en la Calzada Aguilar Batres y 10a. Calle Zona 12.
Inmediatamente se llamó a los cuerpos de bomberos para que brindaran atención prehospitalaria.
Al llegar elementos de Bomberos Municipales, se percataron que el hombre presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda.
Debido a la gravedad de la lesión se trasladó a un centro asistencial para que pudieran atenderlo debidamente.