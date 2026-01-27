¿Te gustan las estrellas? Únete al Club de Astronomía Infantil y Juvenil en Guatemala

-

Si eres un entusiasta de las estrellas no puedes perderte la convocatoria para aprender las maravillas del espacio en el Club de Astronomía Infantil y Juvenil "Constelación Quetzal".

El club abre sus puertas para ser miembro y participar en las actividades durante el período febrero a agosto de 2026.

Constelación Quetzal

Es una iniciativa educativa impulsada por niños para niños, desde la inspiración y el sueño de David López, un niño guatemalteco apasionado por la astronomía, quien ha comprendido que observar el cielo puede transformar la forma en que los niños ven su país, su futuro y su papel en el mundo.

El objetivo es crear una agrupación de observación astronómica para niños y jóvenes, donde, además de la teoría, se conozca el espacio a través de la práctica, la observación guiada y la experiencia compartida, fomentando la curiosidad científica, el pensamiento crítico y el trabajo comunitario, para brindar más oportunidades para futuros científicos guatemaltecos.

El club está organizado en dos grupos:

1. Niños y niñas de 2 a 9 años.

2. Niños, niñas y jóvenes de 10 a 17 años.

Las dinámicas y los contenidos estarán adaptados a cada rango de edad.

Toma nota

Las clases de astronomía se imparten en modalidad virtual, con una duración de 1 hora a la semana, en febrero, mayo y julio.

Participar es gratis, no tienes que pagar por unirte o por recibir clases virtuales. Los talleres especializados (telescopios y otros) se anunciarán en su debido momento. Estos tienen un costo, puedes tomarlos de manera opcional.

Se brindará charlas de divulgación científica, talleres de telescopios, talleres de ciencias espaciales y talleres prácticos de astronomía.

¿Cómo pudes participar?

La inscripción a "Constelación Quetzal" se llevará a cabo del 26 de enero al 6 de febrero. El cupo es limitado.

1. Debes llenar el formulario de inscripción. Ingresa aquí. Si eres docente y deseas que tus alumnos participen ingresa aquí.

2. Espera el correo de bienvenida, donde se enviarán:

Horarios.

Indicaciones de acceso.

Enlaces para las clases y charlas.

Únete al canal de WhatsApp aquí .

. Sigue a David para más información aquí.

Llamado especial a docentes

Se realiza una invitación especial a maestros y maestras de escuelas públicas a unirse al club y a compartir las clases virtuales en modalidad diferida con sus estudiantes, para que cada vez más niños aprendan astronomía, sin importar su ubicación o recursos.

