Tecpán: restaurantes con tradición familiar y sabores únicos

Restaurantes en Tecpán ofrecen platos tradicionales, postres familiares y experiencias gastronómicas únicas.

En el kilómetro 94 de la ruta Interamericana, dentro de la jurisdicción de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, se encuentra uno de los restaurantes más emblemáticos de la región: Rincón Suizo.

Fundado en 1993, este acogedor espacio ha sabido mantener viva la tradición culinaria europea con recetas heredadas por los abuelos de los propietarios, quienes trajeron desde Suiza los sabores que hoy conquistan paladares guatemaltecos y extranjeros.

Ubicado entre los frondosos paisajes y el clima templado característico de Tecpán, Rincón Suizo ofrece una experiencia gastronómica que transporta a los visitantes a la campiña suiza.





Rincón Suizo se encuentra en el kilómetro 94 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

El restaurante abre todos los días del año de 06:00 de la mañana a las 08:00 de la noche, y los desayunos se sirven hasta las 11:00. Los precios van desde Q42 para desayunos y Q55 en adelante para almuerzos, adaptándose a distintos presupuestos sin comprometer la calidad.

Una de las especialidades con que cuentan es la parrillada, que incluye siete tipos de carnes a la parrilla, todas preparadas con técnicas tradicionales.

Además, hay opciones de platillos individuales, asados, costillas en barbacoa y una selección de embutidos artesanales que distinguen a Rincón Suizo del resto.





En restaurante de Don Robert los niños tienen espacio para jugar. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Pero la experiencia no termina ahí. También ofrecen jaleas, jugos naturales, quesos y salsas hechas en casa. Y para los amantes del dulce, el restaurante presenta una variada repostería con postres tanto dulces como salados.

Rincón Suizo no es solo un restaurante: es un homenaje a la tradición, al sabor y a la calidez del servicio familiar.

Ubicado en el kilómetro 93.5 de la Ruta Interamericana, Don Robert es un restaurante que desde 1998 ha deleitado a los viajeros y comensales con lo mejor de la cocina guatemalteca. Este acogedor rincón es famoso por sus asados, pero su menú también incluye platos típicos como pepián, jocón, hilachas, caldo de gallina y cocido de res, todos preparados con ese sabor casero que recuerda a la cocina de las abuelas.





Descubre Rincón Suizo y Don Robert en Tecpán: gastronomía suiza y guatemalteca, parrilladas y postres caseros. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

El restaurante abre sus puertas todos los días de 6:00 de la mañana a 07:00 de la noche, ofreciendo desayunos hasta las 11:00 a.m., con precios accesibles que van desde Q50. Los platos fuertes comienzan desde Q70, y para quienes llegan en grupo, las parrilladas para dos o más personas son una opción ideal para compartir.

Pero la experiencia en Don Robert no se limita al buen comer. El lugar también ofrece jugos artesanales de mora y mango, elaborados en casa, así como una variedad de postres típicos, entre ellos el emblemático pastel de la casa, una receta familiar que ha pasado de generación en generación.





Restaurante de Don Robert también cuenta con un vivero donde podrá disfrutar o adquirir plantas y flores. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

"Este pastel es una tradición que viene de nuestros abuelos", comenta Ana María Tucubal, encargada del lugar, quien resalta el valor cultural y familiar que impregna cada rincón del restaurante.

Además, los amantes de la naturaleza pueden recorrer su vivero, donde se exhiben y venden diversas plantas ornamentales. También cuenta con una granja pequeña, ideal para disfrutar en familia, donde se pueden observar conejos, gallinas y patos.

Don Robert es, sin duda, una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica, rodeada de naturaleza y tradición guatemalteca.