¿Continuará el calor? Así estará el clima este primer fin de semana de agosto

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El ambiente cálido predominará este fin de semana en gran parte del territorio guatemalteco, pero no se descartan lluvias en algunas regiones.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha dado a conocer las condiciones meteorológicas para este primer fin de semana de agosto.

Se espera un ambiente cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional, tanto para este sábado 1, como para el domingo 2 de agosto, según indicaron los expertos.

Sin embargo, se pronostica el incremento de nubosidad durante las tardes, lo que podría favorecer para la presencia de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, principalmente del sur hacia el centro del país.

Mientras que, las temperaturas más elevadas se esperan en el Pacífico, Petén, la región del Motagua y valles de oriente.

Una onda del este se acerca al país. (Imagen: Conred)

Onda del este

Por otro lado, no se descartan lluvias durante la tarde y noche en la meseta central, región norte, caribe y valles de oriente.

Estas posibles lluvias estarán asociadas a condiciones locales y el paso de una onda del este durante el domingo, condiciones que favorecerán el desarrollo de nubosidad y precipitaciones en distintas regiones del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales, conducir con precaución si se presentan lluvias, elaborar el Plan Familiar de Respuesta, identificar rutas de evacuación y reportar cualquier emergencia al 119.