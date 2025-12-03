Temblor sacude parte del territorio nacional este miércoles

El epicentro se registró en el departamento de Retalhuleu.
Un temblor fue registrado esta mañana de miércoles 3 de diciembre, a las 06:59 horas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Retalhuleu.
La profundidad reportada fue de 24.10 kilómetros.