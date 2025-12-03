Versión Impresa
Temblor sacude parte del territorio nacional este miércoles

  • Por Jessica González
03 de diciembre de 2025, 08:02
El sismo fue registrado esta mañana de miércoles. (Foto: archivo/Soy502)

El epicentro se registró en el departamento de Retalhuleu.

Un temblor fue registrado esta mañana de miércoles 3 de diciembre, a las 06:59 horas.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Retalhuleu.

La profundidad reportada fue de 24.10 kilómetros. 

