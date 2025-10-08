Tres sismos sorprenden a los guatemaltecos la madrugada de este miércoles

-

El sismo tuvo epicentro en las costas del pacífico sin registro de daños.

La madrugada de este miércoles se registró un sismo de 4.7 de magnitud con epicentro en Costa del Pacífico y el departamento de Suchitepéquez a la 4:16 de la mañana.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) tuvo 5 kilómetros de profundidad.

BOLETĺN SISMOLÓGICO

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO COSTAS DE SUCHITEPEQUEZ

08 de octubre de 2025. 04:16:29 hrs. #SomosINSIVUMEH #GuatemalaSaleAdelante #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/kWgmrGbpyh — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 8, 2025

Más sismos

Además, según la aplicación del Insivumeh, se registraron dos sismos más, el primero poco sensible con 4.0 de magnitud y con epicentro en Champerico a las 4:43 de la mañana y el más reciente a las 5:58 de la mañana con magnitud de 4.8 con epicentro en la misma región con una profundidad de 29 kilómetros.