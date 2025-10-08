Versión Impresa
Tres sismos sorprenden a los guatemaltecos la madrugada de este miércoles

  • Por Susana Manai
08 de octubre de 2025, 06:15
El sismo más reciente presentó una profundidad de 29 kilómetros. (Foto ilustrativa: istock)

El sismo más reciente presentó una profundidad de 29 kilómetros. (Foto ilustrativa: istock)

El sismo tuvo epicentro en las costas del pacífico sin registro de daños.

La madrugada de este miércoles se registró un sismo de 4.7 de magnitud con epicentro en Costa del Pacífico y el departamento de Suchitepéquez a la 4:16 de la mañana. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) tuvo 5 kilómetros de profundidad.

Más sismos

Además, según la aplicación del Insivumeh, se registraron dos sismos más, el primero poco sensible con 4.0 de magnitud y con epicentro en Champerico a las 4:43 de la mañana y el más reciente a las 5:58 de la mañana con magnitud de 4.8 con epicentro en la misma región con una profundidad de 29 kilómetros.  

(Imagen: Insivumeh)
(Imagen: Insivumeh)

