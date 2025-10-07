Lluvias afectan más de 900 carreteras y dejan fallecidos en todo el país

-

Derrumbes, socavamientos y crecidas de ríos causan severos daños en la red vial.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que durante la actual temporada de lluvias se han evacuado y albergado 645 personas, de las cuales 492 permanecen en refugios temporales.

Hasta la fecha, se registran 56 fallecidos, más de 35 de ellos arrastrados por corrientes en distintos puntos del país.

Entre los casos recientes se encuentra el de la maestra Flora Marina Sis Canahuí, localizada sin vida en Purulhá, Baja Verapaz, luego de ser arrastrada por la corriente del río Chicholón, mientras se desplazaba en motocicleta.

Derrumbes

Según datos de Conred las lluvias también han provocado 680 derrumbes y deslizamientos. Uno de los más recientes ocurrió la madrugada del 6 de octubre en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, que ocasionó el cierre total del paso en ambos sentidos y que hasta el momento continúa deshabilitado.

Nuevo derrumbe pone en riesgo a socorristas en el kilómetro 24, carretera a El Salvador.



Otro incidente más reciente en el departamento de Guatemala se registró en la avenida Hincapié, en el kilómetro 11.5 en conexión con Boca del Monte el pasado 23 de septiembre, donde se inició la construcción de un muro de contención este 7 de octubre.

Se estima que la obra termine en cuatro meses, según lo indicó el Alcalde Villa Canales, Ramiro Rivera. Mientras tanto el paso continuará activo de manera intermitente.

Carreteras dañadas

En la actualidad la Conred mantiene activa una Alerta Anaranjada institucional y recomienda a la población y conductores circular con precaución en los sectores afectados mientras avanzan los trabajos de reparación en los tramos afectados en esta época de lluvia.

Asimismo, en su último reporte detalla que al menos 915 carreteras presentan daños en distintos grados.

Entre los casos más recientes se encuentra en Zacapa, donde la Conred reportó un socavamiento en el kilómetro 134 de la ruta CA-9 Norte, en la aldea Casas de Pinto, municipio de Río Hondo. Las autoridades realizaron labores de evaluación y limpieza, además de mantener vigilancia constante en el área.

De igual manera, Covial informó sobre un socavamiento en la ruta RD-19, que conecta Sansare con Jalapa, en el kilómetro 76. Según el informe, el daño fue causado por el colapso de una tubería transversal. Además se informó que Covial coordina las acciones para estabilizar el terreno y prevenir más daños.

Por su parte, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se mantiene monitoreo en distintas rutas afectadas por las lluvias, entre ellos los tramos recientemente afectados.

Emergencias por lluvias

En la última semana, el número de personas afectadas por la lluvia aumentó de 33,934 a 38,625, un incremento de 4,691 entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

En lo que va del año, las precipitaciones han generado 3,323 emergencias en todo el territorio nacional, principalmente por inundaciones, derrumbes, socavamientos y crecidas de ríos.

