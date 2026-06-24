Temblor de magnitud 5.4 sorprende a los guatemaltecos este miércoles

Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las primeras horas del día.
OTRAS NOTICIAS: Para este miércoles se espera alta radiación solar y fuertes lluvias
En las primeras horas de este miércoles 24 de junio se reportó un sismo en el océano pacífico.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 5.4 y que sucedió a las 06:16 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 11.56 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.