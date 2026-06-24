Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Temblor de magnitud 5.4 sorprende a los guatemaltecos este miércoles

  • Por Reychel Méndez
24 de junio de 2026, 07:06
El temblor sucedió esta mañana en el océano pacífico. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El temblor sucedió esta mañana en el océano pacífico. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las primeras horas del día.

OTRAS NOTICIAS: Para este miércoles se espera alta radiación solar y fuertes lluvias

En las primeras horas de este miércoles 24 de junio se reportó un sismo en el océano pacífico.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 5.4 y que sucedió a las 06:16 horas.

El sismo tuvo una profundidad de 11.56 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.

Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar