La Temporada Futbolera de Bantrab ha comenzado

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La Temporada Fubtolera de Bantrab conecta el bienestar con una de las mayores pasiones de los guatemaltecos. Esta propuesta integra dos promociones simultáneas: la primera, la oportunidad de ir al Mundial gracias a Visa. La segunda, de vivir la pasión por el fútbol todo el año con los productos financieros del banco.

“ Con esta Temporada Futbolera, reafirmamos nuestro posicionamiento como una institución cercana, que entiende a las personas y promueve iniciativas que generan valor más allá de lo financiero ” Carlos Carías , director de Mercadeo y Comunicación Bantrab.

¡No te pierdas la oportunidad de ver a Messi en el Mundial!

Bantrab invita a sus tarjetahabientes a participar en "Rumbo a la fiesta del fútbol", una iniciativa que se desarrolla en un contexto global marcado por la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo el primero en realizarse en tres países, con 48 selecciones y 104 partidos.

En este escenario, el Banco de los Trabajadores acerca esta experiencia a sus clientes mediante una propuesta que integra beneficios y dinámicas diseñadas para vivir el ambiente futbolero de forma accesible y cercana.

Como parte de su alianza con Visa, el banco presenta la promoción que permitirá a sus clientes viajar a Estados Unidos para vivir experiencias únicas en el AT&T Stadium en Dallas, Texas.

Tres clientes serán los afortunados de viajar con un acompañante para ver dos encuentros de la fase de grupos: Argentina vs. Austria y Japón. El premio incluye: boletos aéreos ida y vuelta, traslados, alojamiento, las entradas a los partidos y una Tarjeta Visa Prepago con un valor de $400 dólares.

Los interesados en participar en este sorteo tienes desde abril hasta junio del 2026 para utilizar sus Tarjetas de Crédito Visa Bantrab para sus compras desde Q200 o más, hacer consumos con Visa Cuotas o solicitar un extrafinanciamiento en comercio locales o internacionales como tiendas en línea, y así entrar a la primera promoción.

El sorteo de la promoción se realizará en Guatemala y la entrega de premios se llevará a cabo posteriormente, con los términos establecidos.

Bantrab tiene premios para todos sus clientes, ya que se estarán sorteando 500 balones Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

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¡La fiebre del fútbol se vive todo el año!

Simultáneamente, Bantrab impulsa el movimiento "Solo con la Nuestra", evolucionando su significado más allá del uso de la camisola, para convertirse en una invitación a vivir la pasión del fútbol durante todo el año, solo con sus productos.

Los guatemaltecos obtendrán distintos beneficios al solicitar Préstamos Bantrab, abriendo su cuenta de ahorro, solicitando su tarjeta de crédito y débito, instalando la App del banco y Yolo.

Con estas acciones los clientes estarán participando para ganar más de 1 mil 100 premios, entre los que destacan: televisores de 55 pulgadas, bocinas inalámbricas, hieleras cuadradas de 60lt, kits parrilleros, entradas dobles a partidos de la Súper Copa, balones Molten Liga Bantrab y combos futboleros.