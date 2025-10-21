Temporada de lluvias: Más de 13 mil viviendas afectadas en 2025

La mayoría de emergencias se reportaron en Alta Verapaz y Guatemala.
Durante la actual época de lluvias se han registrado 2,725 emergencias a nivel nacional, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred).
Estas han sido debido a deslizamientos, derrumbes, inundaciones y otros sucesos provocados por las condiciones meteorológicas en el país.
Los departamentos más afectados son Alta Verapaz con 416 emergencias, Guatemala con 405, Suchitepéquez con 184 y Chiquimula con 175 eventos registrados, según los expertos.
Viviendas afectadas
La Secretaría Ejecutiva de la Conred indicó que tras estos hechos, más de 13 mil viviendas han resultado con algún tipo de daño: 416 con daño leve, 12 mil 772 con daño moderado y 340 con daño severo.
Por lo tanto, las instituciones que integran dicha entidad, han apoyado con evacuaciones preventivas y de emergencia, así como la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas, comentó la Conred.
Además, aseguró que entre las acciones de atención, se mantiene albergues habilitados, en los que se encuentran 323 personas actualmente recibiendo resguardo.