Temblor sacude parte del territorio nacional este martes 21 de octubre

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

21 de octubre de 2025. 14:07:34 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/Kz5aD8qkX6