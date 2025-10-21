Temblor sacude parte del territorio nacional este martes 21 de octubre

El movimiento telúrico fue sensible en el departamento de Jutiapa.
OTRAS NOTICIAS: Más de 100 sismos registrados en las últimas 24 horas en el territorio nacional
Un temblor se registró en una parte del territorio guatemalteco a las 14:07 horas de este martes 21 de octubre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.4.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Jutiapa, informaron los expertos.
La profundidad del mismo ocurrió a 6.34 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños y personas heridas por este movimiento telúrico.