Temblor sacude parte del territorio nacional este martes 21 de octubre

  • Por Geber Osorio
21 de octubre de 2025, 14:43
El sismo fue sensible en el departamento de Jutiapa. (Foto ilustrativa: istock)

El movimiento telúrico fue sensible en el departamento de Jutiapa.

Un temblor se registró en una parte del territorio guatemalteco a las 14:07 horas de este martes 21 de octubre.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.4.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Jutiapa, informaron los expertos.

La profundidad del mismo ocurrió a 6.34 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños y personas heridas por este movimiento telúrico.

