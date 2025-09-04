Bicolor lista: Tena y el objetivo de clasificar a Guate por primera vez al Mundial

-

Luis Fernando Tena revela el gran momento de Guatemala para clasificar al Mundial. Conoce la estrategia de la Bicolor, la titularidad de Hagen y el mensaje a la afición.

TE PUEDE INTERESAR: El Salvador en la mira: La Sele busca el primer paso hacia United 2026

Luis Fernando Tena, entrenador de la Selección Nacional de Guatemala, aseguró que la fase determinante de las eliminatorias mundialistas llegan en el mejor momento para la Bicolor.

"Que Guatemala clasifique por primera vez a un Mundial es la gran ilusión y el gran objetivo que tenemos como grupo. Creo que la parte importante de la eliminatoria nos llega en un gran momento para nosotros, porque hemos avanzado tanto en lo individual como en lo grupal", comentó.

Sobre el rival, el timonel mexicano aseguró que "es un equipo muy sólido, intenso y que buscan constantemente a Gil en la parte de adelante, quien es un delantero que siempre busca los espacios. No le hacemos mucho caso al último amistoso que disputamos, porque puede ser engañoso, pero sí nos basamos en lo que vimos de Copa Oro".

"No nos cuesta decidir mucho el tema de la portería, Hagen es nuestro titular y él es el que jugará. A Olger lo vemos muy bien, está contento en su nuevo equipo porque tiene más minutos, pero no tenemos que olvidar que tiene 18 años y no le vamos a exigir más de lo que debemos", agregó.

Finalmente, Tena se tomó un tiempo para mandar un mensaje a la afición: "Siempre nos apoyan y entiendo la expectativa que hay. Esperamos que el estadio esté lleno y la gente pueda ser un factor positivo para nosotros".