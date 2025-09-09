¡Guatemala respira! Tena celebra un empate "justo" ante Panamá y revive el sueño

-

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, calificó "justo" el empate (1-1) en el campo de Panamá, un resultado que lo mantiene con vida en la ruta hacia la Copa del Mundo United 2026.

"El partido se dio así como lo visualizamos. Con Panamá atacando con el buen manejo y circulación de pelota y nosotros firme en defensa y tratando de desdoblar", expresó Tena.

A la Azul y Blanco se le vio un mejor rostro en el primer tiempo, aunque se fue desvaneciendo y optó por resistir al ataque de los canaleros. "En el segundo fue menos, pero tuvimos situaciones de gol".

"No creo que hubiéramos merecido más. Creo que el empate me parece justo de acuerdo a lo que se vio en el partido. Panamá, con más tiempo con la pelota. Es muy difícil contener un equipo así", añadió.

El timonel de la Bicolor se mostró contento por el resultado, sobre todo por ser en condición de visita. "Nos vamos contentos. No es nada fácil sacar un punto de aquí".

Tena también resaltó que, tras la derrota contra El Salvador en casa, el pasado jueves, sus futbolistas ganaron confianza para las dos salidas en octubre.

"Era importante no perder aquí y sumar en el estado anímico de los muchachos, era vital, por ser visitante. Sabemos que podemos hacer un buen partido en la visita a Surinam y El Salvador en octubre".