Tena se plantea ganar lo que resta de la eliminatoria

Luis Fernando Tena lamenta el empate ante Surinam y sabe que Guatemala ya no tiene margen de error.

"Tenemos que ganar los tres partidos que quedan, ya los empates no nos sirven de nada", dijo el mexicano en conferencia de prensa, tras la desazón de haber dejado escapar el triunfo en el último minuto.

Semblante triste, poco expresivo y orgulloso de su equipo, así lució el "Flaco" al dar explicaciones del juego. "Uno queda con un sabor muy amargo y, a la vez, orgulloso de ver a los jugadores cómo defienden su camisola, se matan en cada pelota, no dejan de correr pase lo que pase", afirmó.

⏱️FINAL PARTIDO · ꜰᴀꜱᴇ ꜰɪɴᴀʟ ᴇʟɪᴍɪɴᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴍᴜɴᴅɪᴀʟɪꜱᴛᴀ



ꜱᴜʀɪɴᴀᴍ (1) (1) ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ#VamosGuate #ModoSelección #SeleMayor pic.twitter.com/NvxJyfjaYh — FFG (@fedefut_oficial) October 10, 2025

"Duele mucho perder dos puntos en el último minuto, pero nos damos cuenta de que tenemos un equipo fuerte, capaz y con mucha personalidad porque se volvieron a plantar muy bien. En Panamá y acá no perdimos, dos canchas muy complicadas, en los dos no perdimos, pero hoy estamos muy dolidos por como se dieron las cosas", enfatizó.

Sobre cómo notó a los jugadores en el camerino: "Muy dolidos, muy tristes, con mucho coraje, discutiendo entre nosotros. Duele mucho perder dos puntos de esta forma".

A beauty to save the match pic.twitter.com/i7yy7ZfPz0 — Concacaf (@Concacaf) October 10, 2025

"Los jugadores se van a sobreponer, estamos jugando bien, sabemos que nos planteamos bien de visita y que tenemos personalidad para eso. Lo cierto es que tenemos que jugar los tres partidos que nos quedan", finalizó.