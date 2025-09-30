¿Tendencia o controversia? Las axilas teñidas de Rosalía

-

Rosalía desafía estándares de belleza en París.

Rosalía volvió a acaparar todas las miradas en París al asistir al desfile de la diseñadora belga Julie Kegels, dentro de la Semana de la Moda.

La cantante catalana apareció con un estilismo en blanco y negro compuesto por una falda pareo con gran abertura y un top halter, combinado con medias negras, liguero y zapatos con cintas de bailarina. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue su vestuario, sino un detalle inusual: las axilas teñidas de blanco.

La artista acaparó las miradas en el desfile de Julie Kegels en París, Francia. (Foto: X)

La artista, que en el pasado ya había arriesgado con cejas decoloradas o luciendo vello sin depilar, llevó ahora su rebeldía estética un paso más allá, marcando un gesto que muchos interpretan como una crítica a los estándares de belleza femenina.

Sin complejos, la artista española mostró sus axilas teñidas. (Foto: X)

Aunque todo lo que hace Rosalía tiende a convertirse en tendencia, no ha sido la primera en experimentar con el vello de sus axilas: antes lo hicieron Miley Cyrus o Lady Gaga, quien incluso fue más allá luciendo un llamativo pelo turquesa, aunque falso.

Rosalía, que además completó su look con un nail art blanco adornado con cruces colgantes, parece haber convertido este color en su seña de identidad reciente, tras lucirlo en la Met Gala, en la fiesta post-Óscar de Vanity Fair y en la Semana de la Moda de Nueva York.