¡Alerta Vial! Autoridades se unen para frenar tragedias en la ruta al Occidente

Autoridades refuerzan seguridad vial en ruta Mixco-Tecpán para evitar carreras clandestinas y prevenir accidentes. Descubre el plan interinstitucional y reformas legales clave para proteger tu vida

Con el objetivo de prevenir carreras clandestinas y reforzar la seguridad vial, autoridades gubernamentales y de tránsito sostuvieron una mesa de trabajo para abordar la problemática en el tramo carretero, que conecta el municipio mixqueño con Tecpán, Chimaltenango.

La reunión fue presidida por el gobernador Mauricio Benard y la gobernadora de Sacatepéquez, Angelina Aspuac, junto a representantes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y autoridades municipales.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito participaron en la reunión de coordinación interinstitucional. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Durante el encuentro se subrayó la urgencia de acciones coordinadas e interinstitucionales para reducir los accidentes de tránsito en la ruta hacia occidente.

Por su parte, el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, de La Antigua Guatemala, reportó que, en lo que va del año, se ha atendido 1,860 accidentes de motoristas, con un alto impacto humano y económico.

El gobernador Benard indicó que el propósito no es limitar la movilidad o el turismo en la región, sino garantizar viajes seguros y responsables, evitando conductas temerarias que afectan a terceros.

Más de 1,800 motoristas han estado involucrados en accidentes este año, según datos oficiales del Hospital Pedro de Bethancourt. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Medidas

Además, se discutió la necesidad de reformas legales para endurecer sanciones contra conductores imprudentes y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades de tránsito.

Las instituciones participantes acordaron dar seguimiento al tema e impulsar un plan de trabajo conjunto, que integre a gobernaciones, municipalidades y sectores involucrados, con el fin de proteger la vida y seguridad de los usuarios de la ruta C1 Occidente.

Durante la mesa de trabajo se destacó la necesidad de acciones para reducir los accidentes de tránsito. (Foto: Provial)

Jurisdicción local

El subgerente de la Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra), Daniel Vázquez, informó que este año no se han registrado reportes de carreras clandestinas, salvo un caso aislado.

"En lo que va de este año, pues no hemos tenido reportes a excepción del kilómetro 25 de la ruta Interamericana, en el mirador, pero de motociclistas", puntualizó.

Además, mencionó que se tienen denuncias constantemente de motociclistas, pero se coordina con la PNC debido a las nuevas reformas que se hicieron a la Ley y Reglamento de Tránsito.

"Ahora, pues, les compete a PNC para que ellos tomen el procedimiento correspondiente", detalló.