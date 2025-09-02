“Tenemos el control sobre vos y tu hija”, la revelación de Cazzu

-

Cazzu hizo una inquietante revelación acerca del litigio que lleva con Nodal por la custodia de su hija, donde, al parecer, el famoso le quiere negar la libertad de viajar con la pequeña para desempeñar su trabajo en la música.

En un podcast Cazzu habló de los retos al ser madre soltera, sobre todo, el control que su ex pareja ejerce sobre ella por la niña, algo que le hace ver la realidad de muchas mujeres que son madres y no tienen cómo pagar una defensa para exigir sus derechos.

Cazzu.

Con un rostro cansado de luchar en por el derecho básico a maternar y ejercer a la vez su vida laboral y susmetas musiacles, la argentina contó su situación.

"Soy mamá soltera y estaba en una mediación con mi abogada y el abogado del progenitor de mi hija. Hace tiempo que no me había sentido tan mal, tuve el sentimiento de decir: el mundo es devastador", adelantó.

En la conversación la argentina dijo que había pedido un permiso para viajar con la niña para hacer su gira, apoyada por su abogada, quien dijo que si el padre de la niña no se sentía cómodo con dar un permiso de viaje hasta los 18 años, se podía hacer uno por 5 años.

Cazzu e Inti.

"No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar", expresó el abogado de Nodal en esa conversación, algo que la hizo sentir derrotada.

"Aún siento en el pecho lo que pasó, yo y esas mujeres en la llamada hicieron un largo silencio, uno de muerte, yo dije, contra esto no me da el corazón, contra el sistema, contra la ley, ese hombre me miró a los ojos como diciendo: 'tenemos el p... control sobre vos y tu hija', y eso fue uno de los peores momentos de mi vida... salí sin poder respirar... tengo explicaciones, no me voy a robar a nadie, es para cuidar a mi hija" aseguró impotente.

"Me voy de viaje, muestro el permiso del juez y el de aduana me pregunta: '¿por qué no dio permiso el progenitor acerca del viaje?', en ese momento soy una criminal, ahí no soy la jefa, ahí no soy Cazzu, ahí soy un número más, pero uno que sí tiene plata para mantener a su hija, en cambio hay una lista de mujeres y madres que no pueden pagar un litigio, que no pueden mantener a sus hijos y salen a trabajar y sus hijos se quedan solos... este hombre abogado, lo responsabilizo de sus palabras, me hizo darme cuenta que sigo siento una hormiguita delante de el monstruo de la misoginia y lo vivo desde una de las coas más importantes, la vida de un hijo, me rindo antes de intentarlo por mis sueños, porque quiero ponerle toda la energía a lo que hago, pero el mundo es devastador y más para quienes no tienen privilegios como nosotras", agregó.

