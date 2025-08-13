La controversial entrevista de Christian Nodal a Adela Micha

-

Christian Nodal está en la controversia por brindar una entrevista a la periodista mexicana Adela Micha y desde antes de salir, ya ha dado de qué hablar.

OTRAS NOTICIAS: Christian Nodal se despide de Guatemala con mensaje de amor

El adelanto de lo que se hablará en esta reunión con Adela Micha, para su podcast "La Saga", ha sido comentado por muchos especialistas en espectáculos de México, incluso se dice que Adela volvió a entrevistar al cantante por órdenes de la familia Aguilar, al no estar conforme con los temas que se hablaron, aunque no se ha confirmado la veracidad de estas declaraciones que circulan en redes.

En la publicación aparece Nodal hablando de sus ex amores, de su hija y de cómo sostiene que busca envejecer al lado de Ángela Aguilar.

"Yo nací con un problema más cabrón que ser mujeriego" inicia el video, "La gente dice que soy mujeriego, es mi mayor virtud y mi mayor defecto", explica.

También mencionaría a la persona que más lo ha enamorado, además de explicar su vida tras "cortar" con Cazzú, afirmando que él entendió que "aquí no se rompió ningún corazón". como lo dijo su esposa Ángela en una entrevista.

"Para serte sincero ya habíamos terminado 6 veces antes, Ángela no le rompió el corazón a mi hija, Ángela no existía en todo esto... En las rupturas previas era como: 'yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas", expresó acerca de su pasado.

La entrevista completa:

La entrevista de Adela Micha en su podcast "La Saga" se soltará este miércoles 13 de agosto a las 8 de la noche.

MIRA: