Tenía dolor de cabeza, le detectaron migraña y días después falleció en Colombia

Lo que comenzó como un simple dolor de cabeza, terminó en tragedia.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en centro médico: sube el número de víctimas mortales
Luisa Fernanda Bohórquez Morales, de 16 años de edad, asistió al Instituto Colombiano para una evaluación luego de sufrir un fuerte dolor de cabeza.
Según testigos, la menor fue diagnosticada con migraña, fue a enviada a casa con tratamiento médico y reposo.
Sin embargo, lejos de mejorar, los síntomas empeoraron, por lo que fue trasladada a una sala de urgencias en un hospital de Caquetá, donde fue detectada con un tumor.
Debido a la gravedad, Luisa fue sometida a una cirugía de emergencia pero no resistió el procedimiento y falleció.
Familiares y seres queridos lamentaron la muerte de la menor y exigen justicia, pues señalan que esto fue una negligencia médica.