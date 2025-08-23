Versión Impresa
Tenía dolor de cabeza, le detectaron migraña y días después falleció en Colombia

  • Por Jessica González
23 de agosto de 2025, 15:15
La menor falleció por un tumor en la cabeza. (Foto: redes sociales)

La menor falleció por un tumor en la cabeza. (Foto: redes sociales)

Lo que comenzó como un simple dolor de cabeza, terminó en tragedia.

Luisa Fernanda Bohórquez Morales, de 16 años de edad, asistió al Instituto Colombiano para una evaluación luego de sufrir un fuerte dolor de cabeza. 

Según testigos, la menor fue diagnosticada con migraña, fue a enviada a casa con tratamiento médico y reposo.

Sin embargo, lejos de mejorar, los síntomas empeoraron, por lo que fue trasladada a una sala de urgencias en un hospital de Caquetá, donde fue detectada con un tumor.

Debido a la gravedad, Luisa fue sometida a una cirugía de emergencia pero no resistió el procedimiento y falleció.

Familiares y seres queridos lamentaron la muerte de la menor y exigen justicia, pues señalan que esto fue una negligencia médica.

