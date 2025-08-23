Ataque armado en centro médico: sube el número de víctimas mortales

-

Una de las víctimas mortales era el radiólogo Cesar Rubén Calderón.

Un ataque armado se registró el pasado viernes 22 de agosto en un centro médico ubicado en la 3a. calle entre la 1a. y 2a. avenida de la zona 1 de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez.

Al llegar al lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a tres personas, quienes presentaban impactos por proyectil de arma de fuego.

En el lugar quedó el cuerpo de César Rubén Calderón González, quien era el radiólogo del centro médico.

Dos personas más fallecieron

Este sábado falleció Efraín Xicay López, de 58 años, quien era el agente de seguridad.

Efraín xicay dejó a tres menores en la orfandad. (Foto: Nuestro Diario)

Enriqueta Escobar de 72 años también falleció y su cuerpo fue llevado al municipio de San Francisco Zapotitlán donde será enterrado.

Lucha por su vida

Por su parte, el autor del crimen y familiar del radiólogo fallecido, Abner Manuel Calderón, de 33 años, se encuentra en ciudados intensivos del hospital, luego que se dispara en la cabeza al ver que no podía huir de las autoridades.

Versión preliminar

Según las primeras versiones de lo ocurrido, el ataque armado fue protagonizado por un extrabajador del lugar, quien habría ingresado al laboratorio clínico y disparado en repetidas ocasiones a tres excompañeros de trabajo. Sin embargo, las autoridades aún no confirman esta información.

*Con información de Surama Rodas