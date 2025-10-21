Versión Impresa
Tenis, tiro y esgrima dan más medallas para Guatemala

  • Con información de Bernie Morales / Colaborador
20 de octubre de 2025, 18:29
Las guatemaltecas María Rivera y Deborah Domínguez conquistaron el oro en la final de tenis dobles femenino. (Foto: Guatemala 2025)

Los atletas nacionales nos siguen llenando de orgullo con su entrega y talento en cada deporte de los XII Juegos Centroamericanos 2025. Este lunes tuvo muchas emociones en varias disciplinas, pero los oros continúan sumando en el tablero general.

El tenis era uno de los deportes que aún no tenían victorias para nuestro país, pero en dobles femeninos, masculinos y mixtos, concluyeron una exitosa jornada con triunfos que provocaron la alegría de los aficionados chapines que llevaron a ver a los atletas por el descanso del Día de la Revolución.

En la final de dobles masculino, los guatemaltecos Rafael Botrán y Sebastián Domínguez se colgaron el oro al derrotar a los hondureños Alfonso Paz y José Obando. Las guatemaltecas María Rivera y Deborah Domínguez conquistaron el primer lugar en la final de dobles femenino ante las hondureñas Natalie Espinal y Alejandra Obando. En dobles mixtos, Andrea Weedon y Sebastián Domínguez se quedaron con el metal dorado al vencer a sus compatriotas Paula Ramos y Kaeri Hernández, llevándose la medalla de plata.

 

 

Guatemala consiguió la medalla dorada en esgrima, en la categoría florete por equipos femenino. La pasión de las chapinas hizo vibrar a Sacatepéquez, departamento donde se realizó esta competencia.

La guatemalteca Sophie Gabriela Pérez logró el oro e impuso una nueva marca nacional (59.54 mts) en lanzamiento de martillo. La hondureña Gabrielle Figueroa (58.02 mts) y Lindsay Reyes de Costa Rica (48.95 mts) completaron el podio.

Guatemala debutó con victoria sobre Nicaragua en la primera jornada del Futbol 11 Masculino. Los anfitriones se llevaron el triunfo 3-1 en el Estadio Cementos Progreso. Raul Cruz, Héctor Prillwitz y Jair Asprilla, fueron los goleadores de la Sele Sub-23 que dirige Willy Olivera.

 

 

En la final de Pistola de Aire a 10 metros mixto, la dupla Albino Jiménez y Kimberly Linares lideraron el podio con su precisión y festejaron en el polígono de competencia. La plata quedó en manos de Pablo Castillo y Roxanna Cruz, también nacionales.

