Tensión en zona de adyacencia entre Belice y Guatemala (video)

Hubo tensión en la zona de adyacencia cuando algunos beliceños colocaron la bandera de su país en territorio guatemalteco.

Vuelven los momentos de tensión en el río Sarstún, cuando un grupo de beliceños colocan una bandera de ese país en territorio guatemalteco.

En un video compartido por el medio Centro de Noticias Petén, se registró la escena cuando una mujer con atuendo militar exclamó:

"Guatemaltecos, esto es propiedad de Belice, están en agua beliceñas. Esta bandera no representa a Guatemala, nos representa a nosotros, entonces esta bandera se queda aquí, territorio beliceño".

Sin embargo, una brigada del Ejército de Guatemala que se encontraba en el río se dirigió en bote y retiró la bandera, aclarando que ese sector es parte de Guatemala.

Los beliceños decidieron volver a colocar la bandera; esta vez la sostuvieron entre tres personas para evitar que se las quitaran, mientras que el bote con los soldados guatemaltecos los rodeaban en círculos, aunque evitaron contacto directo con ellos.

El incidente sucedió el pasado 14 de septiembre. No obstante, no es el único que ocurre. El sector ha sido objeto de varias disputas territoriales, debido a que desde hace más de 150 años Guatemala y Belice mantienen tensiones por el diferendo territorial. Pese a intentos por resolverlo de forma diplomática, no han tenido éxito.

El río Sasrtún que divide de forma natural a ambos países hace su recorrido desde Alta Verapaz, por la zona fronteriza con Belice hasta su desembocadura en el golfo de Honduras.