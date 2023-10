¡Tenso momento! Mujer defiende a Consuelo Porras en pleno bloqueo (video)

-

Una ciudadana ha llamado la atención de la red luego de gritarle a manifestantes y defender a la fiscal Consuelo Porras.

El jueves 12 de octubre, un grupo de ciudadanos se presentó en la ruta Sasay, Cobán, para liberar el bloqueo que otros ciudadanos estaban haciendo para exigir la denuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

En el lugar se vivió un tenso momento, luego de que una mujer defendiera a la fiscal.

Al inicio del video, una mujer le grita a los manifestantes sobre la subida de precios en ciertos servicios y productos. Las palabras de esta mujer son: "Tuve que pagar Q200, Q15 la libra de tomate, y mañana va a llegar a Q20."

La mujer dice estas palabras rodeada de un grupo de personas que forman parte de una manifestación que exige el respeto a la democracia, según el llamado de los 48 cantones.

"¿Ustedes nos van a mantener? No. Hablan de democracia, ¿dónde está? Violando nuestros derechos. Disculpen, si ofendo a algún sensible, pero le preguntó '¿cuál es el objetivo de su lucha?' Y todos me dicen que es por el pueblo. Entones dejen de j***r al pueblo.", expresa la mujer.

Esta respuesta recibe una gran oleada de aplausos de otras personas que se encontraban en este bloqueo, mientras otra persona grita "¡Fuera!".

La mujer se dirige nuevamente al grupo a quienes les dice:

"Si dicen que no es por el Movimiento Semilla, que h****o de presidente hemos elegido (Bernardo Arévalo), que salió en medios internacionales diciendo que él había puesto la denuncia ante el MP (Ministerio Público) un 22 de marzo; para que se investigaran las firmas falsas. Yo creo que él tiene esta enfermedad que le llaman... cambio de personalidades.", relata la mujer.

"Porque se le olvidó que él fue, ¿y qué está haciendo la fiscal? defendiendo su trabajo, ¡Está cumpliendo su trabajo! ¡Ahí están las pruebas en el MP donde él puso la denuncia! ¡La Fiscal solo está haciendo su trabajo! ¡¿Por qué la vamos a sacar?!", estas declaraciones obtuvieron una respuesta negativa ante el grupo al que estaba hablando. Personas comienzan a abuchear mientras la mujer intenta continuar su discurso.

"A ver, si yo cometo un delito, ¿voy a pedir a que el juez lo quite porque me está abusando? No señores. Ahora les pregunto, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el objetivo de su lucha?", dice la mujer mientras espera una respuesta de las personas que se encontraban bloqueando el paso.

"Si es por el pueblo, ¡¿por qué el pueblo no está aquí bloqueando la carretera?! Si no está de este lado pidiéndoles que quiten el bloqueo. A ver, ¡¿la lucha es del pueblo?! ¡No señores! El pueblo está aquí. Y por qué nos organizamos tarde, si no tuvieran aquí un centenar de gentes. ¡No j***n al pueblo!", expresó la mujer.

Se sabe que en el bloqueo a la ruta a Sasay, Cobán, estas personas que exigían que no se tapara el área estarían regresando para liberar nuevamente el lugar.