¡Terminó la espera! Aficionados empiezan a comprar boletos para ver a la Bicolor

La espera terminó. Desde las primeras horas de este martes 4 de noviembre de 2025, cientos de aficionados comenzaron a comprar los boletos para los últimos dos partidos de la Selección Nacional de Guatemala en las eliminatorias rumbo al Mundial.

Muchos de ellos hicieron fila durante más de 72 horas en la agencia bancaria autorizada en la zona 15, desafiando el cansancio, la lluvia y las largas noches a la intemperie. No hubo horario, no importó el clima ni el sueño, solo el deseo de asegurar un lugar en las gradas para alentar al equipo de todos.

El ambiente, lejos de ser de cansancio, se llenó de esperanza, camaradería, fiesta y orgullo. Compartieron alimentos, historias y la emoción de sentirse parte del mismo sueño: ver a Guatemala acercarse un paso más a la Copa del Mundo.

La venta de entradas también inició este martes en la misma agencia bancaria, pero de la zona 9 de la capital, donde desde temprano se formaron largas filas de seguidores que no quieren perderse estos duelos decisivos.

Con cada boleto que se entrega, se renueva la ilusión de todo un país que no deja de creer.

¿Cuánto valen?

De acuerdo con la la Fedefut, se tendrán un total de 5,200 boletos a la venta y los restantes 2,000, serán distribuidos para patrocinadores: Tribuna (600 boletos), Preferencia (2,100 boletos), General Norte (2,300 boletos) y Preferencia Visitante (200 boletos).

Los precios son: General Norte Q500.00, Preferencia Q1,200.00, Tribuna Q1,700.00 y Preferencia Visita Q1,200.00.