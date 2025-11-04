Los legionarios empiezan a llegar a la concentración de Selección

-

El defensa Aaron Herrera y el mediocampista Olger Escobar arribarán este martes a Guatemala para unirse a la concentración de la Selección con la vista puesta en los partidos ante Panamá y Surinam, por la eliminatoria mundialista.

Ambos concluyeron su participación con sus equipos en la MLS. También se espera que el miércoles toquen suelo chapín, Rubio Rubín y Arquímides Ordóñez para que la Bicolor se complete. El guardameta Nicholas Hagen ya entrena con la Azul y Blanco desde hace unos días.

#SeleMayor realizó su entrenamiento matutino en el CAR bajo la dirección técnica del Prof. Luis Fernando Tena.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/PdxDjUMkQs — FFG (@fedefut_oficial) November 3, 2025

El técnico mexicano Luis Fernando Tena planifica entrenar en el estadio de El Trébol a partir del viernes con prácticas de futbol en horarios nocturnos.