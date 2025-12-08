Las imágenes del terremoto de 7.6 que sacudió a Japón

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el lunes la costa norte de Japón y la agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.
OTRAS NOTICIAS: Oscar Isaac es nominado al Globo de Oro por "Frankenstein"
Luego que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera la costa japonesa este lunes, se emitió una alerta de Tsunami.
Medios locales reportan heridos tras el sismo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se produjo frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.
La agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.
La primera ola de tsunami impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, esto indicado por la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).
Siete minutos después, una segunda ola, también de 40 centímetros de altura, se abatió contra Urakawa, en la región de Hokkaido, añadió la agencia.
El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.
Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. Este archipiélago, es hogar de alrededor de 125 millones de personas y se registra aproximadamente 1.500 sacudidas cada año.