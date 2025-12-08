Las imágenes del terremoto de 7.6 que sacudió a Japón

-

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el lunes la costa norte de Japón y la agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.

Luego que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera la costa japonesa este lunes, se emitió una alerta de Tsunami.

Medios locales reportan heridos tras el sismo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se produjo frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.

La agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.

Un aviso televisivo que decía "¡Tsunami! (Foto: AFP)

La primera ola de tsunami impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, esto indicado por la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

#ÚLTIMAHORA

Así fue como se vivió el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió Japón hoy



Redes Sociales



Aquí los detalles https://t.co/2glqe5No8V pic.twitter.com/sRgjP7sTT4 — Milenio (@Milenio) December 8, 2025

Siete minutos después, una segunda ola, también de 40 centímetros de altura, se abatió contra Urakawa, en la región de Hokkaido, añadió la agencia.

#Japon | Terremoto de 7.6 video de una Streamer de Japón . Muestra la tecnología avanzada del país asiático, alerta segundos antes del terremoto de 7.6 en la escala de Richter y logra buscar un lugar seguro, hay alerta de Sunami en la costa de Japon.#Terremoto #Tsunami pic.twitter.com/HlgqOezn3H — JMRAFFi (@JMRAFFi_ES) December 8, 2025

El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.

Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. Este archipiélago, es hogar de alrededor de 125 millones de personas y se registra aproximadamente 1.500 sacudidas cada año.